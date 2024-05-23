КамАЗ 40 метров тащил легковушку рядом с метро «Озерки» в Петербурге

В Петербурге рядом со станцией метро «Озерки» произошло ДТП, в котором КамАЗ около 40 метров протащил легковой автомобиль. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис».
— ДТП произошло на проспекте Энгельса, 120, около 18:10 в эту среду, 22 мая, — рассказал участник аварии и владелец легкового автомобиля, которого протаранил грузовик.
Как видно на кадрах с места аварии, грузовик перестроился во второй ряд и протащил впереди себя легковушку. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал о ДТП, произошедшем в ночь на 22 мая на Васильевском острове. В аварии пострадали три байкера. Судя по кадрам с места ДТП, в происшествии участвовали легковой автомобиль и три мотоцикла. Часть дороги пришлось перекрыть, из-за чего здесь образовалась пробка. Подробности самой аварии неизвестны.