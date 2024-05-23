КамАЗ 40 метров тащил легковушку рядом с метро «Озерки» в Петербурге

Ранее SPB.KP.RU рассказывал о ДТП, произошедшем в ночь на 22 мая на Васильевском острове. В аварии пострадали три байкера. Судя по кадрам с места ДТП, в происшествии участвовали легковой автомобиль и три мотоцикла. Часть дороги пришлось перекрыть, из-за чего здесь образовалась пробка. Подробности самой аварии неизвестны.