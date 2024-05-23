Халатность должностного лица привела к созданию банды в Приморье

Следователи СК Приморья выдвинули обвинение в халатности начальнику отдела по вопросам миграции ОП № 4 УМВД России по региону Елене Бормотко, сообщили ИА PrimaMedia в Следкоме Приморья.
«Данное преступное бездействие способствовало созданию мужчиной банды, члены которой в период с января по июль 2023 года совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории г. Владивостока», — сообщили в Следкоме Приморья.
Уголовное дело в отношении Бормотко завершено, в то время как дело в отношении пятерых членов банды, возглавляемой Умировым, находится в производстве следователей СК Приморья. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, во Владивостоке прокуратура Ленинского района предъявила обвинение в халатности руководителю Дирекции общественных пространств города Наталье Руденко. В декабре 2022 года она инициировала выделение бюджетных средств на благоустройство общественной территории на сопке Орлиное Гнездо во Владивостоке, в то время как запланированный к благоустройству земельный участок не находился в собственности муниципалитета.