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Халатность должностного лица привела к созданию банды в Приморье

Прокуратура выдвинула обвинение начальнику отдела по вопросам миграции ОП № 4 УМВД края.

Источник: PrimaMedia.ru

Следователи СК Приморья выдвинули обвинение в халатности начальнику отдела по вопросам миграции ОП № 4 УМВД России по региону Елене Бормотко, сообщили ИА PrimaMedia в Следкоме Приморья.

По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемая продлила срок пребывания на территории России гражданина Узбекистана А. Умирова, не проверив подлинность предоставленных им документов, содержащих поддельный патент. Этот мужчина, ранее осуждённый и выдворенный за совершение тяжкого преступления против личности в 2014 году, не имел законных оснований для нахождения в России до 2026 года.

«Данное преступное бездействие способствовало созданию мужчиной банды, члены которой в период с января по июль 2023 года совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории г. Владивостока», — сообщили в Следкоме Приморья.

Уголовное дело в отношении Бормотко завершено, в то время как дело в отношении пятерых членов банды, возглавляемой Умировым, находится в производстве следователей СК Приморья. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, во Владивостоке прокуратура Ленинского района предъявила обвинение в халатности руководителю Дирекции общественных пространств города Наталье Руденко. В декабре 2022 года она инициировала выделение бюджетных средств на благоустройство общественной территории на сопке Орлиное Гнездо во Владивостоке, в то время как запланированный к благоустройству земельный участок не находился в собственности муниципалитета.