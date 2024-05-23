Халатность должностного лица привела к созданию банды в Приморье

По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемая продлила срок пребывания на территории России гражданина Узбекистана А. Умирова, не проверив подлинность предоставленных им документов, содержащих поддельный патент. Этот мужчина, ранее осуждённый и выдворенный за совершение тяжкого преступления против личности в 2014 году, не имел законных оснований для нахождения в России до 2026 года.