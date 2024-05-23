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В Хабаровском крае автобус с пассажирами врезался в дерево, водитель погиб

Авария произошла вечером на неосвещённой междугородной трассе.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла вечером 22 мая в Комсомольском районе. Автобус № 120 следовал из Амурска в районный центр по неосвещённой дороге и возле посёлка Новый Мир выехал на встречную полосу. После этого транспортное средство упало в кювет, где столкнулось с деревом.

53-летний водитель автобуса скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. По словам свидетелей, перед аварией его самочувствие резко ухудшилось. Также пострадал один из 11 пассажиров, его доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

По факту ДТП следователи и сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случиввшегося.

«На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Владимир Таболин. Городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.