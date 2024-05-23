В Хабаровском крае автобус с пассажирами врезался в дерево, водитель погиб

53-летний водитель автобуса скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. По словам свидетелей, перед аварией его самочувствие резко ухудшилось. Также пострадал один из 11 пассажиров, его доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.