В Хабаровском крае автобус с пассажирами врезался в дерево, водитель погиб

В Хабаровском крае автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла вечером 22 мая в Комсомольском районе. Автобус № 120 следовал из Амурска в районный центр по неосвещённой дороге и возле посёлка Новый Мир выехал на встречную полосу. После этого транспортное средство упало в кювет, где столкнулось с деревом.
53-летний водитель автобуса скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. По словам свидетелей, перед аварией его самочувствие резко ухудшилось. Также пострадал один из 11 пассажиров, его доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.
«На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Владимир Таболин. Городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.