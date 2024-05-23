Врач предстанет перед судом в Хабаровском крае за взятки

По версии следствия, обвиняемый, являясь врачом-отоларингологом частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница “РЖД-Медицина” города Комсомольск-на-Амуре», в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года получал от физических лиц через посредников коммерческие подкупы в виде денежных средств за оформление листков нетрудоспособности и внесение сведений о наличии у лиц заболеваний в специализированную государственную информационную систему без фактического проведения осмотров.