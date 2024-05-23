Врач предстанет перед судом в Хабаровском крае за взятки

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет медработник за получение коммерческих подкупов и незаконное оформление больничных Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «в» ч. 7 ст. 204, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (коммерческий подкуп за совершение незаконных действий) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов и их сбыт), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
По версии следствия, обвиняемый, являясь врачом-отоларингологом частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница “РЖД-Медицина” города Комсомольск-на-Амуре», в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года получал от физических лиц через посредников коммерческие подкупы в виде денежных средств за оформление листков нетрудоспособности и внесение сведений о наличии у лиц заболеваний в специализированную государственную информационную систему без фактического проведения осмотров.
За каждый больничный мужчина получал от 1,5 до 18,3 тысяч рублей в зависимости от периода нетрудоспособности. Общая сумма подкупа за 27 таких листков превысила 173 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу.