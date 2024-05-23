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SHOT: Модель Playboy из Перми разбила Jaguar, попав в ДТП на мокрой трассе

Девушка не справилась с управлением.

Источник: Аргументы и факты

Модель Playboy, певица и музыкальная ведущая из Перми Анастасия Казанцева попала в ДТП на трассе, разбив синий Jaguar, который она приобрела неделю назад, передаёт телеграм-канал SHOT.

Девушка собиралась добраться на новом автомобиле из Москвы на родину, в Пермь, но по дороге влетела в металлическое ограждение на мокрой трассе.

По данным SHOT, инцидент произошёл 21 мая в 30-ти километрах от Нижнего Новгорода. Шёл дождь, и девушка не справилась с управлением, врезавшись в отбойник. Разбитый автомобиль пришлось эвакуировать.

«Ну что могу сказать? Жаль, конечно, этого добряка, но вот так», — с улыбкой прокомментировала случившееся Анастасия, снимая себя на камеру.