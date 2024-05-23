Десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Уточняется, что командование соединения приняло решение на его уничтожение расчетами БПЛА десантников-забайкальцев. Операторы двумя точными попаданиями обездвижили робот, затем двумя сбросами ВОГ с квадрокоптера полностью уничтожили его, а затем приступили к ударам по пехоте ВСУ, укрывшейся в полуразрушенных зданиях.