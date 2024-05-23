Десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

«В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения Забайкальских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ, производящую разгрузку материальных средств из гусеничного транспортного средства в одном из населенных пунктов вблизи Часова Яра», — сообщили в оборонном ведомстве.
После обнаружения объекта был замечено, что данное средство самостоятельно начало движение в сторону лесопосадки.
«Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства грузоподъемностью около 450 кг, предназначенный для доставки боеприпасов, материальных средств на передовые позиции, а также для эвакуации раненых», — сообщили в МО.
Уточняется, что командование соединения приняло решение на его уничтожение расчетами БПЛА десантников-забайкальцев. Операторы двумя точными попаданиями обездвижили робот, затем двумя сбросами ВОГ с квадрокоптера полностью уничтожили его, а затем приступили к ударам по пехоте ВСУ, укрывшейся в полуразрушенных зданиях.
«Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА “крылатой пехоты” сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков “киевского режима” и эвакуацию раненых», — сообщили в МО РФ.