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Десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, заявили журналистам в МО РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения Забайкальских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ, производящую разгрузку материальных средств из гусеничного транспортного средства в одном из населенных пунктов вблизи Часова Яра», — сообщили в оборонном ведомстве.

После обнаружения объекта был замечено, что данное средство самостоятельно начало движение в сторону лесопосадки.

«Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства грузоподъемностью около 450 кг, предназначенный для доставки боеприпасов, материальных средств на передовые позиции, а также для эвакуации раненых», — сообщили в МО.

Уточняется, что командование соединения приняло решение на его уничтожение расчетами БПЛА десантников-забайкальцев. Операторы двумя точными попаданиями обездвижили робот, затем двумя сбросами ВОГ с квадрокоптера полностью уничтожили его, а затем приступили к ударам по пехоте ВСУ, укрывшейся в полуразрушенных зданиях.

«Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА “крылатой пехоты” сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков “киевского режима” и эвакуацию раненых», — сообщили в МО РФ.