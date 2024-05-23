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Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении

ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск «Центр» поддержали наступление мотострелковых подразделений, подавив огневые точки и не допустив ротацию подразделений ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Получив координаты цели от разведывательных подразделений, расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 “Мста-С” прибыли на огневую позицию, навели боевые машины на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов подавили огневые точки, замаскированные в лесополосе на маршруте наступления штурмовых отрядов», — рассказали в МО РФ.

Уточняется, что также артиллеристы нанесли поражение группе ВСУ, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30».

«Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск “Центр” препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступления действия мотострелковых подразделений», — сообщили в МО РФ.