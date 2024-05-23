Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении

«Получив координаты цели от разведывательных подразделений, расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 “Мста-С” прибыли на огневую позицию, навели боевые машины на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов подавили огневые точки, замаскированные в лесополосе на маршруте наступления штурмовых отрядов», — рассказали в МО РФ.