Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении

«Получив координаты цели от разведывательных подразделений, расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 “Мста-С” прибыли на огневую позицию, навели боевые машины на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов подавили огневые точки, замаскированные в лесополосе на маршруте наступления штурмовых отрядов», — рассказали в МО РФ.
Уточняется, что также артиллеристы нанесли поражение группе ВСУ, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30».
«Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск “Центр” препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступления действия мотострелковых подразделений», — сообщили в МО РФ.