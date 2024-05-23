В Израиле опубликовали видео похищения «Хамасом» девушек-военных 7 октября

7 октября прошлого года боевики «Хамаса» напали на южные территории Израиля. По данным израильских властей, в результате погибли 1,2 тыс. человек, еще 253 израильтянина были взяты в заложники. Часть из них — примерно 105 человек — были освобождены в рамках недельного перемирия осенью 2023-го. До этого освободили четверых, спасли еще троих, обнаружили тела 16 (трое из них были ошибочно убиты ЦАХАЛом). По подсчетам израильских военных, сейчас в Газе удерживаются 124 человека, при этом 37 из них считаются погибшими. Еще один израильтянин считается пропавшим без вести.