В Израиле опубликовали видео похищения «Хамасом» девушек-военных 7 октября

Как отмечает издание, видео было снято на камеры, которые носили боевики в день нападения. Кадры были опубликованы накануне заседания военного кабинета. Родители девушек объяснили, что согласились на публикацию, чтобы «разбудить нацию и особенно руководство страны для обеспечения их освобождения». Видео транслировали израильские телеканалы, в том числе Channel 12, однако, по словам родителей, из 13 минут в эфире осталось только три.
Пятеро военнослужащих — Лири Альбаг, Карина Арьев, Агам Бергер, Даниэлла Гильбоа и Наама Леви — отвечали за контролем ситуации на границе. В начале трехминутного видео боевики связывают девушкам руки. Одна из заложниц говорит, что у нее есть друзья палестинцы, другая — просит позвать кого-то, кто говорит по-английски. В ответ боевики приказывают замолчать: «Наши братья погибли из-за вас. Мы вас всех расстреляем». Затем раненых девушек выводят к машинам, на заднем плане слышна стрельба. Одна из военнослужащих хромает из-за травмы.
После публикации видео премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «в ужасе» от увиденного и пообещал сделать все возможное для возвращения заложников. «Жестокость террористов ''Хамаса'' только укрепляет мою решимость бороться изо всех сил до тех пор, пока ''Хамас'' не будет уничтожен, чтобы гарантировать, что-то, что мы видели сегодня вечером, больше никогда не повторится», — написал он в соцсети X.
7 октября прошлого года боевики «Хамаса» напали на южные территории Израиля. По данным израильских властей, в результате погибли 1,2 тыс. человек, еще 253 израильтянина были взяты в заложники. Часть из них — примерно 105 человек — были освобождены в рамках недельного перемирия осенью 2023-го. До этого освободили четверых, спасли еще троих, обнаружили тела 16 (трое из них были ошибочно убиты ЦАХАЛом). По подсчетам израильских военных, сейчас в Газе удерживаются 124 человека, при этом 37 из них считаются погибшими. Еще один израильтянин считается пропавшим без вести.