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Во Владивостоке бесследно исчезла девочка-подросток

Ребенок вышел из дома, и до сих пор ее местоположение неизвестно.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке пропал подросток, сообщает ИА PrimaMedia. 13-летняя девочка ушла из дома 22 мая, уточнили в ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск».

Виктория Маннапова проживает на Невской. Сутки назад она вышла из дома и исчезла. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Рост девочки 155−160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные длиной ниже плеч, глаза карие.

Была одета в черную кофту, голубые джинсы и черные кеды. При себе имела маленькую черную сумку с логотипом.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, волонтеры традиционно просят обращаться по указанным ниже телефонам:

8 (423) 240−38−65, 102 или 112— полиция;

8 914 721 22 32, 8 908 987 39 19 — волонтеры.