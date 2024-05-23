Во Владивостоке бесследно исчезла девочка-подросток

Во Владивостоке пропал подросток, сообщает ИА PrimaMedia. 13-летняя девочка ушла из дома 22 мая, уточнили в ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск».
Виктория Маннапова проживает на Невской. Сутки назад она вышла из дома и исчезла. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Рост девочки 155−160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные длиной ниже плеч, глаза карие.
Была одета в черную кофту, голубые джинсы и черные кеды. При себе имела маленькую черную сумку с логотипом.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, волонтеры традиционно просят обращаться по указанным ниже телефонам:
8 914 721 22 32, 8 908 987 39 19 — волонтеры.