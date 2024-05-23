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В Хабаровске раскрыли кражу ноутбука стоимостью в 87 тысяч рублей

В Хабаровске задержали вора-домушника, подозреваемого в краже ноутбука.

Источник: Freepik

В Хабаровске удалось раскрыть кражу ноутбука, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

За помощью в полицию обратился житель Индустриального района после того, как в его квартире пропал ноутбук стоимостью 87 тысяч рублей. Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску выяснили, что пострадавший пригласил компанию друзей, с которыми распивал спиртные напитки. Хозяин квартиры уснул, в то время как гости оставались в его квартире. Утром он обнаружил, что портативный компьютер исчез.

Полицейские задержали 24-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за мошенничество, по подозрению в совершении преступления.

Задержанный признался, что дождался, пока хозяин уснет, и обшарил комнаты в поисках ценного имущества. Похищенный ноутбук он сдал в комиссионный магазин на улице Шеронова за 18 тысяч рублей, выдав его за свое имущество. Полученные деньги он потратил на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.