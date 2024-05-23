В Хабаровске раскрыли кражу ноутбука стоимостью в 87 тысяч рублей

За помощью в полицию обратился житель Индустриального района после того, как в его квартире пропал ноутбук стоимостью 87 тысяч рублей. Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску выяснили, что пострадавший пригласил компанию друзей, с которыми распивал спиртные напитки. Хозяин квартиры уснул, в то время как гости оставались в его квартире. Утром он обнаружил, что портативный компьютер исчез.