В Хабаровске раскрыли кражу ноутбука стоимостью в 87 тысяч рублей

В Хабаровске удалось раскрыть кражу ноутбука, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
За помощью в полицию обратился житель Индустриального района после того, как в его квартире пропал ноутбук стоимостью 87 тысяч рублей. Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску выяснили, что пострадавший пригласил компанию друзей, с которыми распивал спиртные напитки. Хозяин квартиры уснул, в то время как гости оставались в его квартире. Утром он обнаружил, что портативный компьютер исчез.
Задержанный признался, что дождался, пока хозяин уснет, и обшарил комнаты в поисках ценного имущества. Похищенный ноутбук он сдал в комиссионный магазин на улице Шеронова за 18 тысяч рублей, выдав его за свое имущество. Полученные деньги он потратил на алкоголь и продукты.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.