В Екатеринбурге на Объездной дороге легковушка врезалась в фуру

Напомним, утром 22 мая на Тюменском тракте произошло столкновение двух грузовых фур. Грузовик SITRAK с полуприцепом врезался в стоящую на месте фуру DAF. В результате ДТП у одного из транспортных средств повредился бак, и проезжую часть залило топливом. Устранять последствия аварии на место выехали специалисты экстренных служб.