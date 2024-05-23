В Екатеринбурге на Объездной дороге легковушка врезалась в фуру

В Екатеринбурге 22 мая на Объездной дороге произошло ДТП. LADA Priora, двигаясь от улицы Амундсмена в сторону Серафимы Дерябиной, влетела под прицеп грузовой фуры, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
За рулем LADA находилась 28-летняя девушка. Она не заметила неподвижный грузовик из-за яркого солнца.
— ДТП обошлось без пострадавших, — добавили в Госавтоинспекции Екатерибурга.
Напомним, утром 22 мая на Тюменском тракте произошло столкновение двух грузовых фур. Грузовик SITRAK с полуприцепом врезался в стоящую на месте фуру DAF. В результате ДТП у одного из транспортных средств повредился бак, и проезжую часть залило топливом. Устранять последствия аварии на место выехали специалисты экстренных служб.