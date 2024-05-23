На Урале адвоката осудили за хищение денег клиентов

Мужчину 1980 года рождения признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в покушении на мошенничество. По данным следствия, он использовал подписи клиентов для составления подложных расписок о предоставлении крупных сумм им в долг. А затем готовил подложные соглашения об оказании помощи, акты приёма-передачи якобы выполненных работ, и взыскивал через суд суммы несуществующего долга.