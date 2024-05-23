«В мою сторону отлетел бак с топливом» Фура столкнулась с ГАЗелью возле посёлка Садовый

Серьезное ДТП с фурой и ГАЗелью произошло В 3:45 на трассе около поселка Садовый в Калининском районе. Первыми информацией о случившемся поделились очевидцы в паблике АСТ-54. По их данным, водитель грузовика выскочил на встречную полосу, что и привело к столкновению с ГАЗелью. После столкновения обе машины вылетели в сторону АЗС, фура оказалась под пламенем огня. Оказались на месте ДТП и те, кто едва не пострадал от случившегося. Так, один из автовладельцев-очевидцев чудом увернулся от летящего в его сторону бака с топливом.