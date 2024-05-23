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Ночной пожар унес две жизни в Челябинской области

Отмечается, что в доме не был установлен пожарный извещатель.

Ночной пожар унес две жизни в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла в поселке Петровский (Красноармейский район).

«Поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Учительская. По прибытии подразделений установлено, что происходило горение вещей и мебели. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метрах», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Погибли 84-летняя женщина и мужчина 1966 года рождения. В настоящий момент устанавливается причина пожара.

Отмечается, что в доме не был установлен пожарный извещатель.

ОБНОВЛЕНИЕ Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства смерти на пожаре женщины и мужчины.

«Осуществлен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в СУ СКР по Челябинской области.

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