Ночной пожар унес две жизни в Челябинской области

«Поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Учительская. По прибытии подразделений установлено, что происходило горение вещей и мебели. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метрах», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.