Ночной пожар унес две жизни в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Трагедия произошла в поселке Петровский (Красноармейский район).
«Поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Учительская. По прибытии подразделений установлено, что происходило горение вещей и мебели. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метрах», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
Погибли 84-летняя женщина и мужчина 1966 года рождения. В настоящий момент устанавливается причина пожара.
Отмечается, что в доме не был установлен пожарный извещатель.
ОБНОВЛЕНИЕ Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства смерти на пожаре женщины и мужчины.
«Осуществлен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в СУ СКР по Челябинской области.