Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Ушаковского МО стал фигурантом уголовного дела

В Иркутской области еще один бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела — экс-главу Ушаковского муниципального образования подозревают в превышении полномочий при строительстве дома, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Следственный комитет РФ

Как пояснили в региональном Следственном комитете, дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность с причинением тяжких последствий.

«В период с марта 2019 года по апрель 2023 года глава Ушаковского муниципального образования в нарушение требований законодательства согласовал и выдал строительной фирме разрешение на возведение четырехэтажных многоквартирных домов на земельном участке на 14 км Байкальского тракта. Незаконные действия подозреваемого повлекли существенные нарушения прав и законных интересов граждан, проживающих в деревне Новолисиха Иркутского района», — рассказали следователи.

Напомним, что в Иркутске уже есть прецедент, когда люди, купившие квартиры в доме, признанном самостроем, вот-вот останутся без крыши над головой.