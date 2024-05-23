Экс-глава Ушаковского МО стал фигурантом уголовного дела

Как пояснили в региональном Следственном комитете, дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность с причинением тяжких последствий.
«В период с марта 2019 года по апрель 2023 года глава Ушаковского муниципального образования в нарушение требований законодательства согласовал и выдал строительной фирме разрешение на возведение четырехэтажных многоквартирных домов на земельном участке на 14 км Байкальского тракта. Незаконные действия подозреваемого повлекли существенные нарушения прав и законных интересов граждан, проживающих в деревне Новолисиха Иркутского района», — рассказали следователи.
Напомним, что в Иркутске уже есть прецедент, когда люди, купившие квартиры в доме, признанном самостроем, вот-вот останутся без крыши над головой.