Экс-глава Ушаковского МО стал фигурантом уголовного дела

«В период с марта 2019 года по апрель 2023 года глава Ушаковского муниципального образования в нарушение требований законодательства согласовал и выдал строительной фирме разрешение на возведение четырехэтажных многоквартирных домов на земельном участке на 14 км Байкальского тракта. Незаконные действия подозреваемого повлекли существенные нарушения прав и законных интересов граждан, проживающих в деревне Новолисиха Иркутского района», — рассказали следователи.