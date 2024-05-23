На Урале со школы за травмировавшегося ученика взыскали 150 тыс. рублей

По данным прокуратуры, в мае 2023 года на мероприятии в рекреации школы ребенок сознание и упал на пол, из-за чего ушиб подбородок и сколол эмаль на двух зубах, а позднее страдал от головных болей и головокружений. Сотрудники школы попытались сами оказать ученику медицинскую помощь и не вызвали скорую. После этого отец школьника привез его в детскую городскую больницу Первоуральска, где был госпитализирован.