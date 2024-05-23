На Урале со школы за травмировавшегося ученика взыскали 150 тыс. рублей

По данным прокуратуры, в мае 2023 года на мероприятии в рекреации школы ребенок сознание и упал на пол, из-за чего ушиб подбородок и сколол эмаль на двух зубах, а позднее страдал от головных болей и головокружений. Сотрудники школы попытались сами оказать ученику медицинскую помощь и не вызвали скорую. После этого отец школьника привез его в детскую городскую больницу Первоуральска, где был госпитализирован.
Прокуратура направила иск в Первоуральский городской суд о взыскании со школы компенсации морального вреда в пользу ребенка, который суд удовлетворил. Судебный акт не вступил в законную силу.
В апреле суд взыскал с гимназии в Сухом Логу 200 тыс. руб. морального вреда в пользу 10-летнего школьника, которому 11-летний ученик сломал плечевую кость на территории учебного заведения.