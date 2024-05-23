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В Уфе водитель заплатит искалеченному в ДТП подростку 350 тысяч рублей

В Уфе водитель заплатит искалеченному в ДТП подростку 350 тысяч рублей.

Источник: Башинформ

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в сентябре прошлого года вечером мужчина за рулем «Лады Ларгуса» при повороте на улицу Ферина не уступил дорогу несовершеннолетнему водителю мопеда и сбил его. В ДТП здоровью подростка был причинен тяжкий вред.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.