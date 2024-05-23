В аэропорту Челябинска при посадке в самолет подрались пассажиры

Кроме того, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна в отношении правонарушителя составлен протокол по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ, который направлен на рассмотрение в Минтранспорта РФ, уточнили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.