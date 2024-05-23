В аэропорту Челябинска при посадке в самолет подрались пассажиры

В международном аэропорту имени Игоря Курчатова (Челябинск) при посадке в самолет подрались пассажиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что все произошло во время посадки на рейс до Санкт-Петербурга.
Сотрудники транспортной полиции установили 35-летнего жителя Северной столицы, у которого возникла конфликтная ситуация с другим пассажиром. В результате спора мужчина начал «выражаться грубой нецензурной бранью в адрес попутчика и ударил его по голове пластиковой бутылкой с водой».
Командир воздушного судна принял решение снять хулигана с рейса. Стражи порядка доставили нарушителя в дежурную часть ЛОП, где привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Пояснять полицейским причину конфликта задержанный отказался. Металлургическим райсудом ему назначен штраф в сумме 1 тыс. рублей.
Кроме того, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна в отношении правонарушителя составлен протокол по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ, который направлен на рассмотрение в Минтранспорта РФ, уточнили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.