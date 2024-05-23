Самолёт Пермь — Калининград прервал полёт из-за состояния пассажира

Самолёт, следовавший из Перми в Калининград, прервал полёт из-за состояния пассажира, сообщил сайту perm.aif.ru один из пассажиров воздушного судна.
Как сообщает очевидец, пилоты совершили вынужденную посадку в Санкт-Петербурге утром 23 мая. Причиной стало ухудшение состояния одной из пассажирок.
Очевидец отмечает, что помощь женщине потребовалась практически сразу после взлёта. Экипаж самолёта по громкой связи уточнил, есть ли на борту врач. Через некоторое время было принято решение прервать полёт и приземлиться в Санкт-Петербурге.
«Женщина вышла на своих ногах, подъехала скорая помощь», — рассказал сайту perm.aif.ru пассажир самолёта.
По данным очевидца, остальные пассажиры продолжают находиться на своих местах в самолёте. Сайт perm.aif.ru продолжает следить за ситуацией.