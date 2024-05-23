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Экс-директор управляющих компаний предстанет перед судом в Волгограде

49-летнюю женщину, занимавшую руководящую должность в двух УК, обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранители окончили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя управляющих компаний. Выяснилось, что с 2016 года фигурантка оставляла работников без заработной платы в одной фирме, а с 2020 года перестала платить сотрудникам другой организации. В результате общая задолженность по зарплате перед 7 гражданами превысила 1 млн рублей. При этом у директора УК не было финансовых проблем, о чем говорит движение денежных средств по счетам.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, благодаря принятым мерам долг был полностью погашен. Сейчас уголовное дело в отношении местной жительницы передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

СК