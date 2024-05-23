Омичу, убившему двух человек, грозит 22 года колонии

Из охотничьего ружья он изготовил обрез, зашел в дом и убил сначала хозяина, а затем и его мать. Тела спрятал в погребе, заставив вход мебелью. Замыл следы крови, прихватил телевизор и скрылся. Рюкзак с обрезом он отдал на хранение своему знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты, где работала его подруга.