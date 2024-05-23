Омичу, убившему двух человек, грозит 22 года колонии

В Омском областном суде вышел на финишную прямую процесс по делу 38-летнего омича. Его обвиняют в жестоком убийстве двух человек, в том числе 85-летней женщины, и незаконном изготовлении и хранении оружия.
Тела погибших обнаружили в погребе частного дома по улице 2-я Береговая в марте нынешнего года. 54-летний хозяин дома и его 85-летняя мать были убиты выстрелами в голову.
Уже через несколько дней полиция вышла на след подозреваемого. По версии следствия, с жертвами расправился их 38-летний знакомый.
Из охотничьего ружья он изготовил обрез, зашел в дом и убил сначала хозяина, а затем и его мать. Тела спрятал в погребе, заставив вход мебелью. Замыл следы крови, прихватил телевизор и скрылся. Рюкзак с обрезом он отдал на хранение своему знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты, где работала его подруга.
— Государственный обвинитель предложил назначить подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 11 месяцев со штрафом в размере 170 тыс. рублей. Также прокурор просил в полном объеме удовлетворить иск родственника погибших о взыскании с виновного 2 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, — сообщили в областной прокуратуре.
31 мая подсудимый выступит с последним словом, затем ему вынесут приговор.