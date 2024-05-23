Водителю главы минздрава Башкирии вынесли приговор за смертельное ДТП.

В аварии погибли два человека из автомобиля «Лада Ларгус», получили травмы два человека из автомобиля «Тойота Камри». Как выяснилось позже, одним из пострадавших оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, находившийся в служебной машине. Он на «Тойоте Камри» возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики. Санавиация доставила министра в Уфу, в отделение нейрохирургии РКБ имени Куватова. У него диагностировали закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму. Здесь же получил лечение и пострадавший водитель министра.