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Водителю главы минздрава Башкирии вынесли приговор за смертельное ДТП

Водителю главы минздрава Башкирии вынесли приговор за смертельное ДТП.

Источник: МЧС по РБ

Караидельский межрайонный суд 22 мая вынес приговор водителю министра здравоохранения РБ. Обвиняемого приговорили к двум годам в колонии-поселении, признав виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что водитель еще до суда выплатил потерпевшей стороне 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Напомним, в канун нового 2024 года, 29 декабря, в Караидельском районе в деревне Явгильдино на 66 км дороги Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись «Лада Ларгус», «Лада Гранта», «Тойота Камри» и «Тойота Королла». Прибыв на место, сотрудники МЧС России и госкомитета РБ по ЧС произвели деблокирование и оказали первую помощь пострадавшим.

В аварии погибли два человека из автомобиля «Лада Ларгус», получили травмы два человека из автомобиля «Тойота Камри». Как выяснилось позже, одним из пострадавших оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, находившийся в служебной машине. Он на «Тойоте Камри» возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики. Санавиация доставила министра в Уфу, в отделение нейрохирургии РКБ имени Куватова. У него диагностировали закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму. Здесь же получил лечение и пострадавший водитель министра.