Два пожара из-за молнии, ударившей в дерево, зафиксированы в Беларуси

Сразу два крупных лесных пожара произошли в Беларуси 22 мая из-за молнии, ударившей в дерево. Об этом рассказали в телеграм-канале Минлесхоза.
Так, утром в Верхолесском лесничестве Кобринского опытного лесхоза молния ударила в дерево и спровоцировала лесной пожар.
Гослесоохрану предупредили местные жители, поэтому сильно распространиться огонь не успел. Последствия возгорания были оперативно ликвидированы.
Но потом в Беларуси зафиксировали еще один пожар из-за молнии, ударившей в дерево. Около 16.50 часов во время грозы молния ударила в дерево в Дивинском лесничестве. Там начался сильный лесной пожар, огонь распространился на площади около 1,5 гектара.
— На ликвидации возгорания работают не только люди, но и техника — две пожарные машины, трактор с плугом, — прокомментировали в пресс-службе.