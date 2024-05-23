Два пожара из-за молнии, ударившей в дерево, зафиксированы в Беларуси

Но потом в Беларуси зафиксировали еще один пожар из-за молнии, ударившей в дерево. Около 16.50 часов во время грозы молния ударила в дерево в Дивинском лесничестве. Там начался сильный лесной пожар, огонь распространился на площади около 1,5 гектара.