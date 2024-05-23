На Среднем Урале ищут 5-летнюю девочку, которую может прятать ее отец

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, разыскиваются Сергей Пчельников 1996 года рождения и его дочь Арина 2019 года рождения. По решению суда Пчельников был обязан передать девочку ее матери для совместного проживания. Однако мужчина не сделал этого и исчез вместе с ребенком.