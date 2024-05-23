На трассе в Ростовской области произошла массовая авария с тремя фурами

По предварительной информации ведомства, 47-летний водитель «Скании» двигался по трассе. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в такой же грузовик, следовавший впереди. От сильного удара вторая фура влетела в попутный грузовик «Мерседес Актрос».