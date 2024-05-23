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На трассе в Ростовской области произошла массовая авария с тремя фурами

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись три фуры, есть пострадавший.

Источник: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе столкнулись сразу три грузовика. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось вечером 22 мая на трассе М-4 «Дон».

По предварительной информации ведомства, 47-летний водитель «Скании» двигался по трассе. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в такой же грузовик, следовавший впереди. От сильного удара вторая фура влетела в попутный грузовик «Мерседес Актрос».

С травмами в больницу доставили 47-летнего водителя. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.