На трассе в Ростовской области произошла массовая авария с тремя фурами

В Ростовской области на трассе столкнулись сразу три грузовика. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось вечером 22 мая на трассе М-4 «Дон».
По предварительной информации ведомства, 47-летний водитель «Скании» двигался по трассе. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в такой же грузовик, следовавший впереди. От сильного удара вторая фура влетела в попутный грузовик «Мерседес Актрос».
С травмами в больницу доставили 47-летнего водителя. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.