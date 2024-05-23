В Башкирии убийце-расчленителю не стали менять приговор.

Стерлибашевский межрайонный суд в конце марта этого года вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя по статье «убийство». В пресс-службе инстанции напомнили, что мужчина у себя дома поссорился со своей знакомой из-за ее оскорблений. Он повалил девушку на кровать и задушил руками. Убедившись, что она умерла, расчленил тело, упаковал в пакеты и вывез их на участок местности около села Стерлибашево, где закопал в землю.
Как информировал «Башинформ», около месяца девушка числилась пропавшей без вести, сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий отследили перемещение потерпевшей по камерам видеонаблюдения, установили личность мужчины по его автомобилю и задержали его по месту жительства. В ходе обыска дома 38-летнего подсудимого последний сообщил следователю о содеянном и затем указал на местонахождение тела потерпевшей.
Убийцу приговорили к 9 годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить матери девушки 2 млн рублей компенсации морального вреда.
«Не согласившись с приговором, потерпевшая и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор суда. Они просили изменить приговор в части назначенного наказания, а также в части взысканной компенсации морального вреда. Также прокурором Стерлибашевского района было принесено апелляционное представление на приговор, — сообщили в суде. — 20 мая уголовное дело в отношении мужчины было рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РБ. Приговор Стерлибашевского межрайонного суда от 25 марта оставлен без изменения».