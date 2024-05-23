В Башкирии убийце-расчленителю не стали менять приговор.

Стерлибашевский межрайонный суд в конце марта этого года вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя по статье «убийство». В пресс-службе инстанции напомнили, что мужчина у себя дома поссорился со своей знакомой из-за ее оскорблений. Он повалил девушку на кровать и задушил руками. Убедившись, что она умерла, расчленил тело, упаковал в пакеты и вывез их на участок местности около села Стерлибашево, где закопал в землю.