На Южном Урале 84-летний водитель сбил велосипедиста и не заметил этого

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) 84-летний водитель сбил велосипедиста и не заметил этого, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось днем 22 мая.
Возле дома 18 по улице Феоктистова водитель совершил наезд на велосипедиста 2008 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, не спешившись.
Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
Чуть позже стражам порядка удалось разыскать водителя. Им оказался мужчина 1939 года рождения. На него завели дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Ведется административное расследование.