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Два подростка на одном самокате попали под легковое авто в Минске

Водитель сбил двух подростков на одном самокате в Минске.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске двое подростков на одном самокате попали под машину. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на улице Колесникова 22 мая. Так, 62-летний водитель «Рено», поворачивая направо на улицу В. Голубка, на разрешающий сигнал светофора не пропустил подростков на самокате.

В ГАИ уточнили, что двое школьников 14 и 13 лет пересекали проезжую часть на одном электросамокате так же на разрешающий сигнал светофора.

Подростки получили телесные повреждения и были госпитализированы для обследования.