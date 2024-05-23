Два подростка на одном самокате попали под легковое авто в Минске

В Минске двое подростков на одном самокате попали под машину. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла на улице Колесникова 22 мая. Так, 62-летний водитель «Рено», поворачивая направо на улицу В. Голубка, на разрешающий сигнал светофора не пропустил подростков на самокате.
В ГАИ уточнили, что двое школьников 14 и 13 лет пересекали проезжую часть на одном электросамокате так же на разрешающий сигнал светофора.
Подростки получили телесные повреждения и были госпитализированы для обследования.