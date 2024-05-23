В Сочи экс-руководители водоканала похитили более 150 миллионов у города

Бывшие руководитель и заместитель директора отдела по капитальному строительству обвинены в крупном мошенничестве, которое было совершено при служебном исполнении в составе организованной группировки.
«По версии следствия, хищения денежных средств, направленных на развитие системы водоснабжения Сочи, совершались с конца 2019 года до марта 2021 года: злоумышленники в отчётных документах завышали объёмы выполненных работ», — говорится в постановлении.
Известно также, что всего в криминальной схеме было задействовано 12 человек. Банда успела нанести Сочи ущерб в 153,9 миллионов рублей.