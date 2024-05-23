Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи экс-руководители водоканала похитили более 150 миллионов у города

В Сочи экс-руководство водоканала признали в мошенничестве. Информация об этом размещена в картотеке Центрального райсуда Сочи.

Источник: Новая Кубань

Бывшие руководитель и заместитель директора отдела по капитальному строительству обвинены в крупном мошенничестве, которое было совершено при служебном исполнении в составе организованной группировки.

«По версии следствия, хищения денежных средств, направленных на развитие системы водоснабжения Сочи, совершались с конца 2019 года до марта 2021 года: злоумышленники в отчётных документах завышали объёмы выполненных работ», — говорится в постановлении.

Известно также, что всего в криминальной схеме было задействовано 12 человек. Банда успела нанести Сочи ущерб в 153,9 миллионов рублей.