В Хабаровске задержаны подозреваемые за кражи и грабежи телефонов

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемых в кражах и грабежах смартфонов, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В Железнодорожном районе Хабаровска полицейские отдела № 6 раскрыли кражу смартфона у сотрудницы одного из учреждений. Потерпевшая оставила кабинет открытым на время выполнения служебных дел. Воспользовавшись ситуацией, 27-летний житель поселка Березовка под видом посетителя украл телефон. Горожанка оценила ущерб в 20 тысяч рублей.
Преступник признался, что продал похищенное за три тысячи рублей случайному прохожему. Ранее он не раз был осужден за кражи, грабежи и мошенничества. Возбуждено дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», предусматривающее до пяти лет лишения свободы.
Ещё одно дело о краже смартфона раскрыто полицейскими отдела № 1.
Распитие спиртного в гараже Индустриального района привело к хищению смартфона стоимостью 16 тысяч рублей. Поличесйские установили, что возвращаясь домой после застолья, мужчина вступил в конфликт на улице Краснореченской. Один из молодых людей толкнул его, избил и забрал телефон. Подозреваемый, 20-летний житель района, был задержан. Он продал телефон за четыре тысячи рублей.
Смартфон на улице Краснореченской был похищен во время грабежа. Дело раскрыто полицейскими отдела № 3. Заявитель передал телефон для экстренного звонка, но злоумышленник скрылся с устройством в неизвестном направлении. Потерпевший оценил ущерб в десять тысяч рублей. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого, проживающего неподалеку. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу после завершения следственных действий.
Возбуждены дела по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», санкция статьи — до четырех лет лишения свободы.