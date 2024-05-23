В Хабаровске задержаны подозреваемые за кражи и грабежи телефонов

Распитие спиртного в гараже Индустриального района привело к хищению смартфона стоимостью 16 тысяч рублей. Поличесйские установили, что возвращаясь домой после застолья, мужчина вступил в конфликт на улице Краснореченской. Один из молодых людей толкнул его, избил и забрал телефон. Подозреваемый, 20-летний житель района, был задержан. Он продал телефон за четыре тысячи рублей.