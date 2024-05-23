Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове сгорели два автобуса

Ростовская область, 23 мая 2024. DON24.RU. Сегодня утром в Ростове горели два автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. О возгорании транспорта в районе дома № 270/1 на улице Шолохова спасателям сообщили в 07:20.

Тушили пылающие автобусы 17 огнеборцев на пяти спецмашинах. Выгорело около 40 кв. м.

В пресс-службе уточнили, что никто из людей не пострадал.

Ранее в Ростове на Портовой сгорела машина.

пожары