В Ростове сгорели два автобуса

Ростовская область, 23 мая 2024. DON24.RU. Сегодня утром в Ростове горели два автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. О возгорании транспорта в районе дома № 270/1 на улице Шолохова спасателям сообщили в 07:20.