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В Новосибирске по подозрению в получении взятки задержан сотрудник ГИБДД

Следователи считают, что он получил около 400 тыс. рублей от директора автошколы.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудник ГИБДД в Новосибирске подозревается в получении взятки от директора одной из автошкол. Об этом в четверг, 23 мая сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, с ноября 2021 года по март 2024-го полицейский систематически получил от директора автошколы взятки за успешную сдачу учениками школы практического эказмена на право управления автомобилем. Общая сумма незаконного вознаграждения оценивается в 400 тыс. рублей.

В отношении сотрудника ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Полицейский задержан, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

В отношении директора автошколы возбуждено дело о даче взятки. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе Следкома.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске обвинённых в получении крупной взятки таможенников арестовали на 2 месяца.