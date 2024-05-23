В Новосибирске по подозрению в получении взятки задержан сотрудник ГИБДД

Сотрудник ГИБДД в Новосибирске подозревается в получении взятки от директора одной из автошкол. Об этом в четверг, 23 мая сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, с ноября 2021 года по март 2024-го полицейский систематически получил от директора автошколы взятки за успешную сдачу учениками школы практического эказмена на право управления автомобилем. Общая сумма незаконного вознаграждения оценивается в 400 тыс. рублей.
В отношении сотрудника ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Полицейский задержан, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.
В отношении директора автошколы возбуждено дело о даче взятки. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе Следкома.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске обвинённых в получении крупной взятки таможенников арестовали на 2 месяца.