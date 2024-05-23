Житель Иркутской области осужден в Абакане за избиение подростка

«Установлено, что мужчина рукой и ногой ударил юношу в общественном транспорте. В результате у подростка было вызвано длительное расстройство здоровья. После случившегося житель Приангарья скрывался от следствия, из-за чего был объявлен в розыск. Правоохранителям удалось найти мужчину, его сразу же взяли под стражу».