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Житель Иркутской области осужден в Абакане за избиение подростка

По приговору городского суда Абакана (Хакасия) 45-летний житель Иркутской области на три года отправится в колонию строгого режима за избиение подростка, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: ТК Город

Как следует из опубликованного на сайте ведомства релиза, инцидент произошел среди белого дня в салоне рейсового автобуса в октябре прошлого года:

«Установлено, что мужчина рукой и ногой ударил юношу в общественном транспорте. В результате у подростка было вызвано длительное расстройство здоровья. После случившегося житель Приангарья скрывался от следствия, из-за чего был объявлен в розыск. Правоохранителям удалось найти мужчину, его сразу же взяли под стражу».

Кроме лишения свободы суд приговорил мужчину к компенсации избитому им парню морального вреда в размере 150 тысяч рублей.