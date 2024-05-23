Омича застали за гнусным занятием на кладбище

Омские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков на выходе с территории Старо-Северного кладбища. При досмотре у 27-летнего мужчины обнаружили свёрток с порошком массой 386 граммов.
Как оказалось, он работал оптово-розничным курьером в незаконном интернет-магазине. Оптовую партию наркотика он получил от своих руководителей, после чего должен был расфасовать её по мелким партиям и продать.
Однако его планам помешали оперативники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Примечательно, что сам омич наркотики не употребляет и никогда ранее не был судим. Окончания расследования мужчина будет ожидать под домашним арестом.