Названа причина массовой драки в Симферополе: всех участников нашли

В отношении участников массовой драки, которая произошла в Симферополе вечером 22 мая, составили 17 административных протоколов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Как сообщалось ранее, в социальных сетях появилось видео массовой драки. Инцидент произошел на одной из улиц Симферополя. Крючков заверил, что ситуация находится на контроле крымского руководства и МВД. Советник главы республики заверил, что всех участников драки найдут и накажут.
«Полиция установила всех участников вечернего конфликта», — сообщил Крючков.
По его словам, все эти люди — симферопольцы. Советник уточнил, что один из участников драки — несовершеннолетний. В отношении нарушителей составили 16 протоколов об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка и еще один — о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних.
«Причиной данного инцидента послужил бытовой конфликт между родными братьями», — отметил Крючков.