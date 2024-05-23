Названа причина массовой драки в Симферополе: всех участников нашли

По его словам, все эти люди — симферопольцы. Советник уточнил, что один из участников драки — несовершеннолетний. В отношении нарушителей составили 16 протоколов об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка и еще один — о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних.