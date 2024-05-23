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Польский истребитель потерял топливный бак на границе с Калининградской областью

Воздушный инцидент произошёл вечером 22 мая.

Польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак в 25 км от границы с Калининградской области. Об этом пишет «Gazeta Wyborcza».

Воздушный инцидент произошёл вечером 22 мая в районе пос. Курово-Бранёвское. Деталь от самолёта упала в нескольких метрах от жилых домов, топлива в цистерне не было. По данным минобороны Польши, никто не пострадал.

В военном ведомстве признали действия пилотов правильными и соответствующими ситуации. При этом местные жители рассказали, что перед потерей бака истребитель совершил «странный вираж».

В марте 2024 года польские ВВС предупредили жителей приграничных с Россией районов о полётах истребителей.