В Сочи загорелся отель

В Сочи сегодня утром, 23 мая, случился пожар. Возгорание произошло в жилом здании, расположенном в селе Эстосадок Адлерского района.



Сообщение об инциденте на улице Переселенческой диспетчер экстренной службы получил около 7:44. Спустя 8 минут на место прибыли специалисты. Выяснилось, что возгорание случилось на территории отеля. Пламя успело распространиться на площади 40 квадратных метров.



В 8:20 пожар был локализован. Через 7 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, а к 8:27 приступили к устранению последствий происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.



21 спасатель боролся с огнем при помощи 6 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.



Ранее «Новая Кубань» писала, что в Темрюкском районе произошел пожар на территории морского порта.