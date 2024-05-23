Стали известны подробности аварии со сгоревшим водителем под Волгоградом

23 мая стали известны подробности жуткой аварии в Михайловском районе Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, на 765 километре трассы «Москва-Волгоград-Астрахань» в дневное время. Водитель «Фольксваген Тауран» выехал на полосу встречного движения, решив обогнать впередиидущий транспорт. Он не успел вернуться на свою полосу и на полной скорости врезался в «КамАЗ».