Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин

Отметим, что в 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал был обвинен в получении взятки и в двух эпизодах особо крупного мошенничества в общем размере около 6,7 млрд руб.