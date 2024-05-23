Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.
Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Как и в случае с арестованным ранее по делу о мошенничестве генералом Иваном Поповым, на сайте суда 22 мая появилась карточка дела, в которой говорится об аресте лица со скрытыми данными.
Отметим, что в 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал был обвинен в получении взятки и в двух эпизодах особо крупного мошенничества в общем размере около 6,7 млрд руб.
Ранее были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Они оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30,5 млн руб. Тимур Иванов обвиняется в получении 1,185 млрд руб. 17 мая по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.