В Маргилане 18-летний парень порезал ножом человека из-за давней вражды

По материалам дела, проживающий в Маргилане 18-летний гражданин нанес порезы ножом 24-летнему мужчине на спине и лице, однако скрылся с места преступления, поняв, что не сможет довести дело до конца.
Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Прокуратура Маргилана возбудила уголовное дело, квалифицируя действие молодого человека как «умышленное покушение на убийство» и «неоконченное преступление». Проводится доследственная проверка.
Согласно Уголовному кодексу ему могут дать до 15 лет тюрьмы.