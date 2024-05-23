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В Маргилане 18-летний парень порезал ножом человека из-за давней вражды

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Молодой парень на фоне обиды схватился за нож и порезал 24-летнего мужчину, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По материалам дела, проживающий в Маргилане 18-летний гражданин нанес порезы ножом 24-летнему мужчине на спине и лице, однако скрылся с места преступления, поняв, что не сможет довести дело до конца.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Прокуратура Маргилана возбудила уголовное дело, квалифицируя действие молодого человека как «умышленное покушение на убийство» и «неоконченное преступление». Проводится доследственная проверка.

Согласно Уголовному кодексу ему могут дать до 15 лет тюрьмы.