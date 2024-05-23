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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Петровский район Донецка и Центрально-Городской район Горловки, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:20 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении ведомства.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.