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Мошенники стали обманывать омских военных с помощью популярной схемы

То же самое они проворачивают с родными участников СВО.

Источник: Om1.ru

Мошенники стали обманывать военнослужащих и их близких с помощью популярной схемы мошенничества. О способе кражи денег, который используют злоумышленники, предупредили в пресс-службе омского отделения банка России.

Сообщается, что мошенники связываются с военными или их близкими и сообщают, что с них будет списано 195 тысяч рублей — сумма, которая полагается всем участникам СВО. В качестве причины злоумышленники называют якобы нарушение дисциплины либо служебных обязанностей. В доказательство аферисты присылают поддельный приказ департамента финобеспечения минобороны.

Преступники предлагают людям временно перевести накопления с карты на специальный «безопасный» счет. При этом уверяют, что позже деньги можно будет вернуть обратно на карту.

«Ни под каким предлогом нельзя переводить сбережения на неизвестные счета. Если собеседник представляется сотрудником какого-либо ведомства или банка, уточните его ФИО и должность. Самостоятельно найдите номер телефона этого ведомства или банка на их официальном сайте и перепроверьте информацию», — напомнили в ведомстве.

Ранее мы писали, что молодого омича, который пропал у «Вавилона» ещё полгода назад, нашли мёртвым.