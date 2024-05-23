Мошенники стали обманывать омских военных с помощью популярной схемы

Мошенники стали обманывать военнослужащих и их близких с помощью популярной схемы мошенничества. О способе кражи денег, который используют злоумышленники, предупредили в пресс-службе омского отделения банка России.
Сообщается, что мошенники связываются с военными или их близкими и сообщают, что с них будет списано 195 тысяч рублей — сумма, которая полагается всем участникам СВО. В качестве причины злоумышленники называют якобы нарушение дисциплины либо служебных обязанностей. В доказательство аферисты присылают поддельный приказ департамента финобеспечения минобороны.
«Ни под каким предлогом нельзя переводить сбережения на неизвестные счета. Если собеседник представляется сотрудником какого-либо ведомства или банка, уточните его ФИО и должность. Самостоятельно найдите номер телефона этого ведомства или банка на их официальном сайте и перепроверьте информацию», — напомнили в ведомстве.
Ранее мы писали, что молодого омича, который пропал у «Вавилона» ещё полгода назад, нашли мёртвым.