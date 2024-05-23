Мошенники стали обманывать омских военных с помощью популярной схемы

Сообщается, что мошенники связываются с военными или их близкими и сообщают, что с них будет списано 195 тысяч рублей — сумма, которая полагается всем участникам СВО. В качестве причины злоумышленники называют якобы нарушение дисциплины либо служебных обязанностей. В доказательство аферисты присылают поддельный приказ департамента финобеспечения минобороны.