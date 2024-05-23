Вскрылись новые данные по полицейскому, обманувшему уфимку на 11 млн рублей.

Полицейский из Уфы попытался обмануть пенсионерку на 15 млн рублей, но ему удалось забрать у нее свыше 11 млн. По данным телеграм-канала SHOT, правоохранитель убедил женщину, что сноха заказала её киллеру. Якобы мужчина три месяца держал её в съёмной «конспиративной квартире». Женщина заложила дом, квартиру, машину и набрала кредитов, чтобы помочь поймать несуществующих организаторов её убийства.
После смерти супруга и пропажи сына, которого позже нашли замёрзшим в лесу, 70-летняя женщина осталась одна. Через несколько лет с ней вновь связался 29-летний сотрудник МВД, который расследовал дело об исчезновении её сына. Он сообщил пенсионерке, что за ней ведётся слежка и готовится покушение на её жизнь, а замешана в этом её сноха. Потом уговорил поехать на «конспиративную квартиру». По словам уфимки, он забрал у неё телефон и надел на шею GPS-трекер, якобы для ее безопасности, и запретил с кем-либо общаться и покидать помещение.
Все это он делал для того, чтобы запугать пенсионерку, чтобы она поверила в легенду о похищении. Затем полицейский уговорил женщину заложить ее частный дом, трёхкомнатную квартиру, машину и оформить на себя несколько кредитов, залезть в долги. Все собранные деньги она отдала полицейскому. Тот обещал всё вернуть, как только преступников задержат с поличным. Женщина прожила на квартире почти три месяца, а потом страж порядка пропал. Когда она все же осмелилась выйти из своего заточения, соседи объяснили, что ее обманули. Пенсионерка пошла в полицию.
В пресс-службах МВД по РБ и СУ СКР по РБ «Башинформу» прокомментировали случай мошенничества. Оказалось, что бывший полицейский замешан не только в этом преступлении.
«Оперативники собственной безопасности МВД по РБ в ходе комплекса мероприятий выявили факт противоправных действий, совершенных бывшим сотрудником подразделения уголовного розыска. По предварительной информации, в 2023 году гражданин, на тот момент являющийся сотрудником подразделения уголовного розыска с дислокацией в Нефтекамске, потребовал от представителей коммерческой организации, занимающейся пассажирскими перевозками, 8 млн рублей за покровительство. В противном случае пригрозил им привлечением к административной и уголовной ответственности. Опасаясь негативных последствий, учредители компании передали полицейскому требуемую сумму», — сообщили в ведомствах.
Сейчас сотрудник уволен из органов внутренних дел, а материалы по вышеобозначенному факту переданы в следственные органы, где принято процессуальное решение по статье «получение взятки». В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий был выявлен еще один факт преступной деятельности задержанного. Фигурант обманом похитил у пенсионерки из Уфы порядка 11 млн рублей. Введенная в заблуждение пенсионерка оформила кредиты и заложила имеющееся недвижимое имущество и автомобиль, после чего передала злоумышленнику вырученные деньги и золотые украшения на общую сумму свыше 11 млн рублей.
Собранные оперативниками по данному факту материалы также были переданы в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
«С обвиняемым проводятся следственные действия, судом на время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений и наличие иных преступных фактов», — подчеркнули в СУ СКР по РБ.