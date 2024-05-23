Вскрылись новые данные по полицейскому, обманувшему уфимку на 11 млн рублей.

После смерти супруга и пропажи сына, которого позже нашли замёрзшим в лесу, 70-летняя женщина осталась одна. Через несколько лет с ней вновь связался 29-летний сотрудник МВД, который расследовал дело об исчезновении её сына. Он сообщил пенсионерке, что за ней ведётся слежка и готовится покушение на её жизнь, а замешана в этом её сноха. Потом уговорил поехать на «конспиративную квартиру». По словам уфимки, он забрал у неё телефон и надел на шею GPS-трекер, якобы для ее безопасности, и запретил с кем-либо общаться и покидать помещение.