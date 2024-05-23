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Силовики накрыли в Иркутске группу организаторов незаконной миграции

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в столице Иркутской области двоих руководителей центра дополнительного образования, а также их подчиненного. Возбуждены уголовные дела о коммерческом подкупе и организации незаконной миграции.

Источник: РИА "Новости"

Как полагают правоохранители, группа незаконно — без проведения тестирования — выдавала иностранцам сертификаты, якобы подтверждающие знание русского языка, российской истории и законодательства. За это злоумышленники получали деньги, проинформировали в МВД.

Следователи возбудили уголовные дела. Их фигурантам предъявлены обвинения. При обысках изъяты мобильные телефоны, компьютеры, другая техника, документы и более миллиона рублей, рассказали в региональном управлении СК.

Двое предполагаемых злоумышленников помещены под домашний арест, одна находится под подпиской о невыезде.