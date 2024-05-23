Волгоградку- «душительницу» лишили материнских прав

Дзержинский райсуд, рассмотрев иск, дал Ахметовой второй шанс, не став отнимать у нее малышку. Прокуратура с этим не согласилась и обжаловала его решение. Волгоградский облсуд поддержал надзорный орган, лишил Ахметову родительских прав и взыскал с нее алименты в размере четвертой части от всех видов заработка на содержание девочки вплоть до ее совершеннолетия. Ранее стало известно, что Ахметова предстанет перед судом в качестве фигурантки уголовного дела.