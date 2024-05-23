Несовершеннолетний бесправник попал в ДТП в Брестской области

«Ночью на автодороге Н281 Городище — Корчово — граница Гродненской области 17-летний житель Барановичей, управляя BMW, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся. Бесправник и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в учреждение здравоохранения для обследования и оценки состояния здоровья», — отметили в МВД.
Установлено, что молодой человек, не имея права управления, воспользовался транспортным средством матери.
В МВД родителям напомнили о необходимости исключения доступа детей ко всем видам механических транспортных средств, на управление которыми у них нет прав. Так, важно регулярно напоминать несовершеннолетним о необходимости безопасного поведения на дороге и учить их на своем примере.