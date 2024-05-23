Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несовершеннолетний бесправник попал в ДТП в Брестской области

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний бесправник пострадал в ДТП в Брестской области. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Источник: МВД Беларуси

«Ночью на автодороге Н281 Городище — Корчово — граница Гродненской области 17-летний житель Барановичей, управляя BMW, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся. Бесправник и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в учреждение здравоохранения для обследования и оценки состояния здоровья», — отметили в МВД.

Установлено, что молодой человек, не имея права управления, воспользовался транспортным средством матери.

В МВД родителям напомнили о необходимости исключения доступа детей ко всем видам механических транспортных средств, на управление которыми у них нет прав. Так, важно регулярно напоминать несовершеннолетним о необходимости безопасного поведения на дороге и учить их на своем примере.