В Хабаровске сбитая с толку бухгалтер перевела деньги мошенникам

Жителей региона убедительно просят не забывать, что ни в одном банке нет так называемых «безопасных счетов». Упоминание о них — уже повод положить трубку. Настоятельно не рекомендуется разговаривать о деньгах с неизвестными людьми по телефону, не передавать реквизиты счета, не сообщать пароли и кодовые слова из смс.