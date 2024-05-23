В Хабаровске сбитая с толку бухгалтер перевела деньги мошенникам

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина работает бухгалтером. На мобильный телефон ей позвонил якобы сотрудник банка, сказал, что на ее имя неизвестные оформили кредит. Чтобы спасти ситуацию, ей настоятельно рекомендовали взять займы в других банках и перевести деньги на так называемый «безопасный счет».
Женщина поверила и выполнила все инструкции. Когда перевела больше трех миллионов рублей, мошенники перестали выходить на связь. Тогда поняла, что попалась на уловки мошенников. По данному факту возбуждено головное дело по статье «Мошенничество».
Жителей региона убедительно просят не забывать, что ни в одном банке нет так называемых «безопасных счетов». Упоминание о них — уже повод положить трубку. Настоятельно не рекомендуется разговаривать о деньгах с неизвестными людьми по телефону, не передавать реквизиты счета, не сообщать пароли и кодовые слова из смс.