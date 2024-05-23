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Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

«С сентября 2023 года шестеро граждан преимущественно из других регионов проводили в подпольном клубе в Симферополе азартные игры с использованием игрового оборудования. Преступная группа получила незаконный доход более 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Операцию по пресечению нелегального бизнеса провели оперативные сотрудники городского управления МВД при силовой поддержке Росгвардии.

В ходе обысков в помещении клуба и по местам жительства работников изъяли компьютеры, деньги, бухгалтерские документы и журналы учета посетителей.

Всем участникам игорного бизнеса предъявили обвинение. Двух фигурантов заключили под стражу.

В феврале этого года в Крыму вынесли приговор жительнице Брянска, организовавшей нелегальные онлайн-казино. Суд отправил женщину в колонию общего режима на 12,5 лет и обязал выплатить 800 тысяч рублей штрафа.

СК