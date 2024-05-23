Осторожно, косули: В Молдове значительно увеличилось число ДТП с участием диких животных — полиция даёт рекомендации

Для предотвращения дальнейших происшествий Инспекторат настоятельно призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, особенно в районах, прилегающих к лесным массивам, где вероятность столкновений с дикими животными максимально высока. Также рекомендуется избегать столкновений с животными, а в случае ДТП с их участием — немедленно сообщать в службу спасения по номеру 112.