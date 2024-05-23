Российские подростки жестоко убили высаженного с поезда вахтовика

Как выяснило следствие, 21 апреля на железнодорожном вокзале подростки познакомились с вахтовиком, которого высадили из поезда за употребление алкоголя. Молодые люди предложили ему выпить, пока тот ждал следующий поезд. Через некоторое время между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подростки начали избивать вахтовика. Они наносили ему удары с особой жестокостью в различные части тела. Мужчина скончался на месте от полученных увечий.