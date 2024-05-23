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Российские подростки жестоко убили высаженного с поезда вахтовика

В Новом Уренгое подросток из Тюмени с двумя приятелями до смерти избили 44-летнего вахтовика из Омска.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как выяснило следствие, 21 апреля на железнодорожном вокзале подростки познакомились с вахтовиком, которого высадили из поезда за употребление алкоголя. Молодые люди предложили ему выпить, пока тот ждал следующий поезд. Через некоторое время между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подростки начали избивать вахтовика. Они наносили ему удары с особой жестокостью в различные части тела. Мужчина скончался на месте от полученных увечий.

Правоохранительные органы возбудили в отношении молодых людей уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору». Все фигуранты дела заключены под стражу.